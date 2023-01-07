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Житель Петербурга набросился на сотрудника продуктового с ножом из-за конфет

Житель Петербурга набросился на сотрудника магазина с ножом после неудачной попытки украсть конфеты
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Житель Санкт-Петербурга попытался украсть в магазине две коробки конфет, однако, когда его план пресек бдительный работник, тот начал угрожать ножом. Его уже задержали правоохранители, сообщили 7 января в пресс-службе регионального МВД.

На распространенных ведомством кадрах с места инцидента видно, что мужчина пришел в магазин уже с полупустой бутылкой крепкого спиртного напитка. Сотрудник магазина, заметив попытку кражи, закрыл входную дверь, что не понравилось злоумышленнику. Тогда тот выбил стекло на двери и сбежал.

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Инцидент произошел около 21:00 6 января на улице Колокольная. Задержанный оказался ранее судим. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В декабре прошлого года мужчина под видом доставщика цветов проник в Балашихе в квартиру к 51-летней женщине, избил и ограбил ее. По данным «Известий», ему удалось похитить 500 тыс. рублей и ювелирные украшения.

Полицейским удалось установить магазин, где преступник покупал цветы. На кадрах видно, как он в медицинской маске приобретает белые розы. В магазине рассказали, что он расплачивался наличными.

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