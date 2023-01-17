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Матвиенко назвала огромной личной утратой смерть Инны Чуриковой

Матвиенко на церемонии прощания с Инной Чуриковой: для меня это огромная личная утрата
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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала огромной личной утратой смерть народной артистки СССР Инны Чуриковой. Об этом она заявила в храме Христа Спасителя в Москве, где во вторник, 17 января, проходит церемония прощания с актрисой.

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«Я испытываю и горькие, и светлые чувства одновременно. Горькие, потому что завершен длиной путь человека любимого, близкого и очень значимого не только для родных, но и для миллионов, миллионов людей. Инны Михайловны больше нет с нами. Это огромная невосполнимая потеря. А светлые потому, что она не уходит в небытие и потому, что остались ее замечательные фильмы, остались ее замечательные спектакли, остался след, остался, я бы сказала, свет и наша огромная благодарность ей, поклонение и, конечно, светлая память. Для меня это тоже огромная личная утрата, потому что я всегда была поклонницей ее великого таланта. Я следила за ее творчеством», — подчеркнула Матвиенко.

Она призналась, что старалась не пропускать ни одного спектакля с участием Чуриковой и помнит все встречи с ней «до деталей, до мелочей».

«И я не забуду ее глаза. Там всё. Там глубина, там мудрость, там чистота, если требовалось, там сила, там ее женская красота и там ее неповторимость. Я хочу выразить искренние слова благодарности ее супругу, Глебу Анатольевичу Панфилову, замечательному режиссеру, ее сыну Ивану, которыми она всегда дорожила и гордилась. Светлая память Инне Михайловне», — добавила спикер Совфеда.

Ранее в этот день гроб с телом актрисы установили внутри храма Христа Спасителя. Родные и близкие Чуриковой, а также поклонники ее творчества расположили вокруг него цветы и венки. Отпевание началось в 11:00.

Актрису похоронят на Новодевичьем кладбище.

Народная артистка СССР Инна Чурикова умерла в больнице 14 января. Ей было 79 лет. По словам источника «Известий», актриса 4 января была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Среди диагнозов, помимо хронических заболеваний, была обнаружена внутритазовая гематома.

Инна Чурикова — советская и российская актриса театра и кино. В 1965 году окончила актерский факультет ВТУ (институт) им. М.С. Щепкина. До 1968 года работала во МТЮЗе, затем с 1975-го — в «Ленкоме». Артистка снялась более чем в 40 фильмах, в числе которых «Я шагаю по Москве», «Морозко», «Стряпуха», «Ширли-мырли», «Благословите женщину».

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