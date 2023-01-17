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В храме Христа Спасителя началось прощание с Инной Чуриковой
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В храме Христа Спасителя началось прощание с Инной Чуриковой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В храме Христа Спасителя в Москве во вторник, 17 января, проходит церемония прощания с народной артисткой СССР Инной Чуриковой.

Отпевание началось в 11:00.

Гроб с телом актрисы установили внутри храма. Родные и близкие Чуриковой, а также поклонники ее творчества расположили вокруг него цветы и венки.

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Изначально прощание планировали провести в театре «Ленком». Однако 15 января стало известно, что церемонию перенесли в храм Христа Спасителя.

Актрису похоронят на Новодевичьем кладбище.

Народная артистка СССР Инна Чурикова умерла в больнице 14 января. Ей было 79 лет.

По словам источника «Известий», актриса 4 января была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Среди диагнозов, помимо хронических заболеваний, была обнаружена внутритазовая гематома.

Директор «Ленкома» Марк Варшавер в беседе с «Известиями» назвал ее смерть невероятным горем и большой утратой для России и всего театрального мира.

Соболезнования родным и близким актрисы выразили президент России Владимир Путин, министр культуры РФ Ольга Любимова, друзья и коллеги Чуриковой.

Инна Чурикова — советская и российская актриса театра и кино. В 1965 году окончила актерский факультет ВТУ (институт) им. М.С. Щепкина. До 1968 года работала во МТЮЗе, затем с 1975-го — в «Ленкоме».

Артистка снялась более чем в 40 фильмах, в числе которых «Я шагаю по Москве», «Морозко», «Стряпуха», «Ширли-мырли», «Благословите женщину».

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