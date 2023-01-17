В Московской области искупаться в Крещение можно будет более чем в 220 местах

В Подмосковье подготовлено более 220 мест для крещенских купаний, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. Стоит отметить, что 64 площадки расположены на открытых водоемах, еще 53 — на прудах и 108 — в купелях, передает телеканал «Известия». По сообщению МЧС, все купели оборудованы осветительными приборами, местами для обогрева, организовано дежурство спасателей и медиков. Праздник Крещение Господне православные христиане отмечают 19 января.

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