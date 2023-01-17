Крещенские купания в России будут более рискованными из-за ослабшего льда

В МЧС призвали купаться на Крещение только в специально оборудованных местах. Как отметили специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, оттепель в начале года привела к разрушению ледяного покрова, передает телеканал «Известия». При этом сформировавшееся новое ледовое покрытие недостаточно крепкое. Также специалисты напоминают: от купания в прорубях стоит воздержаться лицам, имеющим проблемы со здоровьем.

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