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Более 70 тыс. канадцев остались без электричества из-за непогоды

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Фото: Global Look Press/Sina Schuldt
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Более 70 тыс. абонентов были отключены от электроснабжения в связи с неблагоприятными погодными условиями на востоке Канады. Об этом в понедельник, 16 января, сообщает телеканал CTV.

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Перебои начались после того, как на атлантические провинции обрушился ледяной дождь. В частности, пострадали жители провинций Новая Шотландия и Нью-Брансуик. В прибрежных регионах из-за обледенения конструкций были повреждены линии электропередачи.

Коммунальные службы направили аварийные бригады для устранения неполадок. Многим домохозяйствам уже восстановили подачу света и электричества, однако работы еще продолжаются. Местные энергосетевые компании предупредили клиентов о временном ограничении электроснабжения — это необходимо для того, чтобы облегчить нагрузку на систему.

Помимо этого, в понедельник в Нью-Брансуике из-за шторма были закрыты школы. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее, 10 января, сообщалось, что канадский полицейский погиб, а его коллега получил тяжелые травмы из-за схода лавины в горах провинции Британская Колумбия. Согласно имеющимся данным, офицеры попали в поток, когда ехали на снегоходах.

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