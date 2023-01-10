Один полицейский погиб и один получил травмы из-за схода лавины в Канаде

Один канадский полицейский погиб и еще один получил тяжелые травмы из-за схода лавины в горах канадской тихоокеанской провинции Британская Колумбия. Об этом 10 января сообщает местная телекомпания CBC.

«По данным полицейского управления Нельсона, один полицейский погиб, а второй получил тяжелые ранения в результате схода лавины недалеко от Касло на юго-востоке Британской Колумбии. В заявлении совета говорится, что двое офицеров были сбиты лавиной, когда ехали на снегоходах», — сообщает телеканал.

Ранее, 7 января, появилась информация о том, что сотрудника противолавинной службы засыпало снегом во время осмотра трасс в горах Сочи.

До этого, 2 января, десятилетний мальчик впал в кому после схода лавины в Кузбассе. Ребенок катался на тюбинге на территории Антоновского рудника и попал под волну снега.