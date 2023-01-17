Юрист рассказала о возможности получить налоговый вычет за занятия спортом

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова 17 января рассказала, что можно получить налоговый вычет за тренажерный зал, занятия фитнесом и за оплату других физкультурно-оздоровительных мероприятий по расходам 2022 года и позднее.

В беседе с агентством «Прайм» она уточнила, что речь идет не только о личных тратах на спорт, но и на физическую подготовку детей до 18 лет. Этот вычет предоставляется не отдельно, а в совокупности с другими социальными вычетами.

При этом максимальная сумма годовых затрат для всех социальных вычетов остается прежней — 120 тыс. рублей, то есть можно вернуть не больше 15 600 рублей за год.

Возврат средств может идти двумя способами: путем подачи в ИФНС по месту жительства декларации 3-НДФЛ или при обращении с заявлением к работодателю.

Для получения вычета необходимо предоставить копии договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг, кассового чека, банковских реквизитов и свидетельства о рождении ребенка, если речь идет о спортивных занятиях детей.

«При этом важно следить, чтобы ваша спортивная организация была включена в специальный перечень, для участников которого можно получить налоговый вычет», — подчеркнула эксперт.

По ее словам, иначе налогоплательщик не вправе претендовать на получение социального вычета по НДФЛ.

Ранее, 7 декабря, исполнительный директор сервиса «Ремонт со СберУслугами» Юрий Иванов рассказал «Известиям», как получить налоговый вычет за ремонт квартиры в новостройке. Для получения налогового вычета следует сохранять все чеки и документы, которые подтверждают оплату работ строителей и покупку материалов. Как указал специалист, налоговый вычет на отделку жилья можно получить у работодателя в течение календарного года, в котором получали от него доходы, облагаемые НДФЛ. Также с этой целью можно обратиться в налоговый орган, подготовив ряд документов.