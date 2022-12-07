Названы способы получить налоговый вычет за ремонт квартиры в новостройке

Большинство россиян (67%) не знают о том, что можно получить налоговый вычет за ремонт квартиры в новостройке. О том, кто может претендовать на налоговый вычет и что для этого нужно, «Известиям» рассказал исполнительный директор сервиса «Ремонт со СберУслугами» Юрий Иванов в среду, 7 декабря.

Он уточнил, что получить налоговый вычет за покупку и отделку квартиры могут налогоплательщики — налоговые резиденты РФ, которые приобрели квартиру в строящемся доме без отделки. Также налоговый вычет полагается тем, кто приобретает только долю (доли) в квартире, либо права на квартиру, на долю в ней.

Налоговый вычет составляет 13% от суммы расходов, но не может превышать установленного максимума — 260 тыс. рублей. Семейные пары могут рассчитывать на выплату для каждого супруга — то есть до 520 тыс. рублей в сумме.

«Стоит обратить внимание, что в договоре о покупке недвижимости должно быть указано, что квартира продается без отделки, — иначе в налоговом вычете может быть отказано. Если часть работ уже выполнена застройщиком, то это также нужно указать в документах», — предупредил Иванов.

По его словам, налогоплательщик может воспользоваться имущественным вычетом не только в части расходов на приобретение жилья в строящемся доме, но и по тратам на отделку квартиры, включая отделочные материалы и разработку проектной и сметной документации для проведения отделочных работ.

«Перечень отделочных работ, расходы на которые можно включить в состав имущественного вычета, достаточно широк. Например, укладка плитки, установка дверей (кроме автоматических и вращающихся) и окон, устройство потолков, раздвижных и съемных перегородок, монтаж сборных кухонных гарнитуров. Однако нельзя получить вычет за покупку строительных инструментов или подготовку интерьерного дизайн-проекта», — пояснил эксперт.

Для получения налогового вычета следует сохранять все чеки и документы, которые подтверждают оплату работ строителей и покупку материалов. Если к работам привлекается профессиональная бригада, важно, чтобы подрядчик был зарегистрирован как ИП или юридическое лицо. Такие компании выдают чек и закрывающие документы, необходимые для подачи заявления в налоговую. Кроме того, чек и акт выполненных работ можно получить и у самозанятого специалиста.

«Обращайте внимание на описание работ, которые указаны в договоре, чеке и закрывающих документах. Важно, чтобы они совпадали с формулировками из ОКВЭД, тогда у налоговой точно не возникнет лишних вопросов и сомнений», — порекомендовал Иванов.

Как указал специалист, налоговый вычет на отделку жилья можно получить у работодателя в течение календарного года, в котором получали от него доходы, облагаемые НДФЛ. При этом работодатели, применяющие автоматизированную упрощенную систему налогообложения, имущественный вычет не предоставляют.

Также с этой целью можно обратиться в налоговый орган, подготовив ряд документов. Список включает заявление о подтверждении права на получение имущественного вычета, свидетельство о праве собственности или выписку из ЕГРН, документы, подтверждающие расходы, и другие. Проверка заявления может занимать до трех месяцев, еще в течение 30 дней деньги будут перечислены на карту.

Ранее, 31 октября, сообщалось, что в 2023 году россиян ждут приятные дополнения в налоговой сфере. При оформлении налогового вычета срок ожидания сократится с трех месяцев до 12 дней. Кроме того, планируется повысить ставки по имущественному и налоговому вычетам за образование детей.