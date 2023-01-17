В Минздраве напомнили о правилах безопасных крещенских купаний

При принятии решения об участии в крещенских купаниях в ночь на 19 января важно адекватно оценить самочувствие, а также учесть состояние собственного здоровья для снижения риска нежелательных и опасных последствий. Об этом рассказал Минздрав России.

В ведомстве отметили, что к окунанию в прорубь необходимо готовиться заранее, чтобы избежать сильного стресса для организма при резком перепаде температур. Лучше всего перед купанием длительное время закаляться.

Тем, кто имеет хронические заболевания, а также пожилым людям лучше всего заранее проконсультироваться с лечащим врачом, который подскажет, как правильно окунаться в ледяную воду. При респираторных заболеваний или повышенной температуре тела необходимо отказаться от купания вовсе.

Сердечникам и гипертоникам также следует отказаться от купания, поскольку при нырянии в прорубь кратковременный стресс может с высокой вероятностью привести к обострению заболевания с развитием таких тяжелых осложнений, как инфаркт миокарда, гипертонический криз или срыв сердечного ритма. Можно, добавили в Минздраве, умыться в проруби, но не погружаться в воду целиком.

Детям до семи лет окунание в прорубь противопоказано, потому что резкое погружение неподготовленного ребенка в ледяную воду проруби может вызвать в том числе паническую атаку, в результате чего может произойти остановка дыхания. Кроме того, может случиться переохлаждение.

Важно окунаться в трезвом состоянии, после купания также не рекомендуется употребление алкоголя. В результате даже разового употребления алкоголя возникает дополнительная нагрузка на сердце, учащается пульс, расстраивается сердечный ритм, уточнили в ведомстве.

Окунаться в прорубь можно только в специально оборудованном месте. После необходимо вытереться насухо, переодеться в сухую одежду и поскорее отправиться в теплое помещение. Также в Минздраве рекомендовали выпить горячий напиток после окунания, например чай. В то же время следует отказаться от кофе, который является стрессогенным фактором для организма.

Ранее, 16 января, пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья сообщила, что в Московской области в крещенских купаниях примут участие около 260 тыс. человек. Уточнялось, что планируется открыть 225 мест для крещенских купаний. 64 из них — на открытых водоемах, 53 — на прудах, 108 возводимых купелей — на улице и в помещениях.

Кроме того, в этот день стало известно, что в Белгороде на Крещение намерены оборудовать две купели на Центральном пляже. Площадки появятся к 18 января. На местах будет организовано дежурство спасателей, медиков и сотрудников правоохранительных органов.

В Красноярске также организуют две купели. Власти намерены установить палатки для обогрева около купелей.

Еще две купели оборудуют на территории Петропавловска-Камчатского к Крещению. Проруби появятся около кафедрального собора Святой Живоначальной Троицы на улице Владивостокской и при храме Преподобного Сергия Радонежского в микрорайоне Северо-Восток.

Между тем в Асбесте Свердловской области в этом году не будет оборудована купель на традиционном для этого месте, на реке Большой Рефт, из-за понижения уровня воды Черемшанского пруда. В комиссии предупредили, что в период Крещения правоохранители будут совершать рейды у водоемов и искать вырубленные незаконно проруби, представляющие опасность.

Как отметил 16 января врач-терапевт, кардиолог Филипп Кузьменко, принимать участие в крещенских купаниях могут только здоровые люди. Он добавил, что погружение без подготовки может повлечь такие тяжелые последствия, как пиелонефриты, пневмонии и циститы.

Кандидат медицинских наук, врач-терапевт Наталья Семененко в свою очередь рассказала, что во время крещенских купаний в проруби находиться в воде желательно не больше одной минуты. После выхода необходимо вытереться насухо, одеться в сухую теплую одежду и обувь, можно выпить горячего чая, отметила она.