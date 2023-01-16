В Подмосковье ожидают около 260 тыс. человек на крещенских купаниях

Ожидается, что в крещенских купаниях в Московской области примут участие около 260 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья в понедельник, 16 января.

Министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин уточнил, что в регионе планируется организовать 225 мест для крещенских купаний. 64 из них — на открытых водоемах, 53 — на прудах, 108 возводимых купелей — на улице и в помещениях. Все эти места будут оборудованы удобными спусками и теплыми раздевалками, уточняет телеканал «360».

«Сейчас ведется подготовка всех площадок. В этом году ожидаем порядка 260 тыс. посетителей на наших купелях», — цитирует Хайкина агентство городских новостей «Москва».

Для обеспечения безопасности на Крещение в Подмосковье, задействуют свыше 4 тыс. человек и 700 единиц техники, пишет РИАМО.

14 января ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила «Известиям», что грядущее Крещение в Москве станет самым теплым за последние 15 лет.

Праздник Крещение Господне отмечается 19 января. По традиции он сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях.

Согласно прогнозам синоптиков, новая волна похолодания может прийти в Москву только 24–25 января. Ночные показатели термометров могут достигать –10…–15 градусов, а днем –5…–10 градусов. Отрицательная аномалия температуры составит 4–6 градусов.