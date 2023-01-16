Две купели организуют к Крещению в Красноярске
Две купели организуют в Красноярске для крещенских купаний. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia со ссылкой на городскую мэрию.
Первая купель расположится на Центральной набережной напротив мостового перехода около парка имени Горького. Кроме того, крещенские купания разрешили в сквере Энтузиастов.
Власти намерены установить палатки для обогрева около купелей. Для безопасности граждан планируется дежурство машин скорой помощи и спасателей. Общественный порядок будут обеспечивать сотрудники полиции.
Ранее сообщалось, что в Асбесте (Свердловская область) отказались от оборудования купели из-за понижения уровня воды в Черемшанском пруду.