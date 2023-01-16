Две крещенские купели организуют в Петропавловске-Камчатском

Две купели оборудуют на территории Петропавловска-Камчатского к Крещению. Об этом сообщает ИА KamchatkaMedia со ссылкой на мэрию города.

Проруби появятся около кафедрального собора Святой Живоначальной Троицы на улице Владивостокской и при храме преподобного Сергея Радонежского в микрорайоне «Северо-Восток». Чин освящения воды проведут 19 января в 23:40.

Сами купания стартуют в полночь 19 января. Для верующих оборудуют раздевалки и организуют раздачу чая.

Ранее сообщалось, что в Тамбове к Крещению подготовят четыре купели. Территории будет охранять полиция, возле купелей обеспечат пропускной режим.