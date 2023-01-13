Четыре крещенские купели организуют на территории Тамбова

В Тамбове стартовала подготовка купелей к крещенским купаниям. Проруби организуют в четырех местах.

Точки купания расположат на пляже «Эльдорадо», а также на территориях, которые вошли в состав городского округа — Тригуляй, Бокино и Перикса. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру». Специальная комиссия посетила места подготовки купелей.

Проруби будут подготовлены к 12:00 18 января. Территории будет охранять полиция, возле купелей обеспечат пропускной режим. У каждой проруби будут дежурить спасатели и машины скорой помощи. В прорубях установят купальни, которые позволят комфортно войти в воду и предотвратят проваливание под лед. Также для граждан установят скамейки, освещение и палатки для переодевания.

Ранее сообщалось, что в Республике Коми к Крещению подготовят 35 купелей. Ожидается, что их посетят 11 тыс. местных жителей.