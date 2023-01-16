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Две купели обустроят на Крещение в Белгороде

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В Белгороде на Крещение намерены оборудовать две купели. Об этом городская мэрия сообщает 16 января в своем Telegram-канале.

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Обе купели разместятся на Центральном пляже — по правому и левому берегам Северского Донца. Их оборудуют безопасными подходами и спусками к воде, а также теплыми раздевалками и туалетами, пишет Бел.Ru.

Площадки появятся к 18 января. На местах будет организовано дежурство спасателей, медиков и сотрудников правоохранительных органов.

Праздник Крещения Господне отмечается 19 января. По традиции он сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях.

16 января врач-терапевт, кардиолог Филипп Кузьменко заявил, что принимать участие в крещенских купаниях могут только здоровые люди. К подобному виду экстрима необходимо готовиться минимум за два-три месяца, иначе окунание в прорубь может привести к необратимым последствиям.

В свою очередь кандидат медицинских наук, врач-терапевт Наталья Семененко в этот же день рассказала, что во время крещенских купаний в проруби находиться в воде желательно не больше одной минуты.

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