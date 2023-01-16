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На Крещение в Якутии ожидается –63 градуса

Врач назвал окунание в прорубь занятием только для здоровых людей

Врач Кузьменко предупредил о последствиях крещенских купаний для неподготовленных людей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Принимать участие в крещенских купаниях могут только здоровые люди. К подобному виду экстрима необходимо готовиться минимум за два-три месяца, иначе окунание в прорубь может привести к необратимым последствиям. Об этом врач-терапевт, кардиолог Филипп Кузьменко заявил в понедельник, 16 января.

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«Если вы морж, увлекаетесь закаливанием и делаете это регулярно, то вы и так пойдете купаться на Крещение, если решили пойти впервые, не купавшись ни разу за год, — это очень плохая идея», — сказал специалист в беседе с Lenta.Ru.

Кузьменко отметил, что готовиться к крещенским купаниям можно, постепенно понижая температуру воды в душе или купаясь в холодной, но еще не замерзшей воде.

«Нельзя погружаться без подготовки. Самое безобидное, что может случиться, — это простуда, ведь окунания в прорубь сильно снижают резистентность нашей иммунной системы», — сказал специалист.

Он добавил, что могут быть и более тяжелые последствия — пиелонефриты, пневмонии и циститы.

В свою очередь кандидат медицинских наук, врач-терапевт Наталья Семененко рассказала 16 января, что во время крещенских купаний в проруби находиться в воде желательно не больше одной минуты. После выхода необходимо вытереться насухо, одеться в сухую теплую одежду и обувь, можно выпить горячего чая. После купания нельзя употреблять алкоголь, пишет Life.Ru.

По словам специалиста, людям с сахарным диабетом, болезнями органов дыхания, эпилепсией, гипертонией, аритмией, аллергией на холод и с метеозависимостью, а также беременным, кормящим женщинам, людям старше 65 лет, маленьким детям и тем, кто недавно тяжело переболел, стоит воздержаться от погружения в прорубь.

Накануне, 15 января, терапевт Маргарита Демичева и главный врач ГКБ имени Виноградова Ольга Шарапова предупредили, что купание в проруби на Крещение может навредить органам дыхания и системе кровообращения человека, сообщается на сайте kp.ru.

14 января ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила «Известиям», что грядущее Крещение в Москве станет самым теплым за последние 15 лет.

Праздник Крещение Господне отмечается 19 января. По традиции он сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях.

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