Британское правительство блокировало шотландский закон о смене пола с 16 лет

Правительство Великобритании решило заблокировать принятый парламентом Шотландии закон, разрешающий подросткам менять пол с 16 лет. Об этом 16 января сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление министра по делам Шотландии Алистера Джека.

По его словам, было принято решение задействовать статью 35 Закона о Шотландии от 1998 года, которая позволяет властям Великобритании блокировать инициативы шотландских законодателей. Отмечается, что статья была задействована впервые с момента ее принятия.

Свое решение Джек мотивировал тем, что в случае вступления закона в силу он бы оказал отрицательное влияние на британское законодательство о равноправии.

«Я не принял это решение легкомысленно. Законопроект окажет значительное влияние, среди прочего, на вопросы равенства в Великобритании в Шотландии, Англии и Уэльсе», — отметил Джек.

О том, что власти Великобритании могут заблокировать данный законопроект, сообщалось еще 23 декабря 2022 года.

Законопроект был принят парламентом Шотландии в том же месяце. За него проголосовали 86 депутатов, против выступили 39.

Принятию законопроекта предшествовали продолжительные дебаты и обсуждения, поскольку таким образом законодательство Шотландии отличалось бы от законов Великобритании. До этого шотландское законодательство разрешало менять пол с 18 лет.

Ранее, 21 декабря, власти Швейцарии заявили, что в стране в настоящий момент нет условий, чтобы признать существование третьего пола или отказаться от традиционной гендерной системы, включающей в себя только женщин и мужчин.

В июле стало известно, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) собирается признать третий пол на официальном уровне. В организации намерены обновить руководство по учету гендерной проблематики, чтобы объявить, что «пол не ограничивается только мужчинами или женщинами».