ВОЗ собирается признать третий пол на официальном уровне
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) собирается обновить свое руководство по учету гендерной проблематики, чтобы объявить, что «пол не ограничивается только мужчинами или женщинами». Об этом говорится в официальном заявлении организации от 12 июля.
Там отметили, что первое издание руководства датируется 2011 годом, сейчас ВОЗ приняла решение его обновить для руководителей здравоохранения в связи с появлением новых научных данных и «концептуального прогресса в области гендера, здоровья и развития».
В новом руководстве будут обновлены «ключевые концепции, связанные с гендером», а также расширена концепция интерсекциональности, которая исследует, как «динамика гендерной власти» взаимодействует с другими иерархиями привилегий или неблагоприятных условий, что приводит к различным результатам в отношении здоровья этих людей.
Также в новом руководстве ВОЗ планирует «выйти за рамки бинарных подходов к гендеру и здоровью для признания гендерного и сексуального разнообразия или представлений о том, что гендерная идентичность существует в континууме, и пол не ограничивается мужским или женским».
В июле прошлого года стало известно, что правительство Аргентины разрешило ставить в разделе паспорта «пол» значок «Х» тем гражданам, которые не относят себя ни к женскому, ни к мужскому полу.
По информации газеты La Nacion, цель этой инициативы заключается в том, чтобы гарантировать право на гендерную идентичность людям, не воспринимающим себя женщинами или мужчинами.
Идея гендерного многообразия активно продвигается на Западе. В частности, в марте 2021 года доктор Рейчел Левайн, перенесшая операцию по смене пола, была утверждена сенатом США в качестве помощника министра здравоохранения. Она вошла в историю как первый трансгендер, утвержденный сенатом на таком высоком посту.
В этом году, в феврале, квир-активист и «ядерный нерд» Сэм Бринтон был назначен помощником президента США по утилизации ядерных отходов. И сам Джо Байден в поздравлении с Днем видимости трансгендеров отметил, что он и его администрация видят их «созданными по образу Божьему».
В России подобного энтузиазма к многообразию полов не разделяют. На реплику Байдена официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом, «что же это за бог у Вашингтона, во имя которого США уничтожают основы мироздания».