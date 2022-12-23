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Принятый в Шотландии закон о смене пола с 16 лет могут заблокировать

The Guardian: принятый в Шотландии закон о смене пола с 16 лет могут заблокировать
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Фото: Global Look Press/dpa/Daniel Kalker
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Власти Великобритании могут заблокировать законопроект Шотландии, позволяющий подавать заявление о смене пола с 16 лет. Об этом 23 декабря сообщает издание The Guardian со ссылкой на источник в правительстве.

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Накануне парламент Шотландии принял соответствующий законопроект. Сообщалось, что теперь люди в стране с 16 лет смогут подать заявление на получение сертификата признания пола (gender recognition certificate, GRC). Более того, для этого им не понадобится медицинское заключение о гендерной дисфории.

«[Блокировка законопроекта] это крайняя мера <…> Идеальный вариант, конечно, указать шотландскому правительству на все конституционные проблемы, которые создает законопроект в его нынешнем виде», — приводятся слова источника.

Указывается, что власти ожидают внесения поправок до вступления закона в полную силу, чтобы избежать потенциальных проблем.

При голосовании в парламенте Шотландии законопроект поддержали 86 депутатов, против выступили 39. Также законодатели снизили время, в течение которого человек должен был прожить в своем новом гендере, с двух лет до трех месяцев.

Принятию законопроекта предшествовали продолжительные дебаты и обсуждения, поскольку таким образом законодательство Шотландии отличалось бы от законов Великобритании. До этого шотландское законодательство разрешало менять пол с 18 лет.

Ранее, 21 декабря, власти Швейцарии заявили, что в стране в настоящий момент нет условий, чтобы признать существование третьего пола или отказаться от традиционной гендерной системы, включающей в себя только женщин и мужчин.

В июле стало известно, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) собирается признать третий пол на официальном уровне. В организации намерены обновить руководство по учету гендерной проблематики, чтобы объявить, что «пол не ограничивается только мужчинами или женщинами».

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