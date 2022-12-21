Правительство Швейцарии сочло признание третьего пола нецелесообразным

Швейцарские власти считают, что в стране в настоящий момент нет условий для признания третьего пола или отказа от традиционной гендерной системы, согласно которой есть только женский и мужской полы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду, 21 декабря, на правительственном сайте.

«Принцип двух полов остается глубоко укоренившимся в швейцарском обществе», — констатировал Федеральный совет Швейцарии.

В заявлении отмечается, что в свидетельстве о рождении в Швейцарии содержатся сведения о поле ребенка: это может быть либо женский, либо мужской пол, напомнило правительство. Запрещено вовсе не указывать пол.

Как отмечается, в этом документе не предусмотрена возможность для указания пола, отличного от мужского или женского.

«Отказ от принципа двух полов потребовал бы многочисленных адаптаций в федеральном и кантональном законодательстве», — сказано в сообщении.

Как отметили в Федеральном совете, в частности, пришлось бы внести изменения в конституцию страны в разделе о воинской и гражданской службе, а также в многочисленные регистры.

В июле стало известно, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) собирается признать третий пол на официальном уровне. В организации намерены обновить руководство по учету гендерной проблематики, чтобы объявить, что «пол не ограничивается только мужчинами или женщинами».

Там отметили, что первое издание руководства датируется 2011 годом, сейчас ВОЗ приняла решение его обновить для руководителей здравоохранения в связи с появлением новых научных данных и «концептуального прогресса в области гендера, здоровья и развития». В новом руководстве будут обновлены «ключевые концепции, связанные с гендером».

В июле прошлого года стало известно, что правительство Аргентины разрешило ставить в разделе паспорта «пол» значок «Х» тем гражданам, которые не относят себя ни к женскому, ни к мужскому полу. Цель этой инициативы заключается в том, чтобы гарантировать право на гендерную идентичность людям, не воспринимающим себя женщинами или мужчинами.

Идея гендерного многообразия активно продвигается на Западе.

14 декабря Кембриджский словарь английского языка расширил определение слова «мужчина». Помимо определения «человек мужского пола», определение «мужчина» теперь также относится ко «взрослому человеку, который живет и определяет себя как мужчина», даже если при рождении он был другого пола.

Накануне по аналогичному принципу Кембриджский словарь расширил определение слова «женщина», добавив формулировку «взрослый, который живет и определяет себя как женщина, даже если ему при рождении приписали другой пол».