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Парламент Шотландии разрешил гражданам юридически менять пол с 16 лет
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Парламент Шотландии разрешил гражданам юридически менять пол с 16 лет

Шотландский парламент одобрил закон, позволяющий менять пол с 16 лет
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Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
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Парламент Шотландии принял законопроект, разрешающий гражданам подавать заявление на юридическую смену пола с 16 лет. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщил телеканал Sky News.

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Отмечается, за принятие закона проголосовали 86 депутатов, против выступили 39.

Теперь люди в Шотландии с 16 лет смогут подать заявление на получение сертификата признания пола (gender recognition certificate, GRC). Более того, для этого им не понадобится медицинское заключение о гендерной дисфории.

Также законодатели снизили время, в течение которого человек должен был прожить в своем новом гендере с двух лет до трех месяцев.

Принятию законопроекта предшествовали продолжительные дебаты и обсуждения, поскольку таким образом законодательство Шотландии отличалось бы от законов Великобритании.

Помимо этого законопроект всё еще может не вступить в силу из-за высокого шанса не получить Королевской санкции.

До этого шотландское законодательство разрешало менять пол с 18 лет.

Ранее, 21 декабря, власти Швейцарии заявили, что в стране в настоящий момент нет условий, чтобы признать существование третьего пола или отказаться от традиционной гендерной системы, включающей в себя только женщин и мужчин. По мнению Федерального совета страны, принцип двух полов все еще является глубоко укоренившимся в швейцарском обществе.

14 декабря Кембриджский словарь английского языка расширил определение слова «мужчина». Помимо определения «человек мужского пола», определение «мужчина» теперь также относится ко «взрослому человеку, который живет и определяет себя как мужчина», даже если при рождении он был другого пола.

Накануне по аналогичному принципу Кембриджский словарь расширил определение слова «женщина», добавив формулировку «взрослый, который живет и определяет себя как женщина, даже если ему при рождении приписали другой пол».

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