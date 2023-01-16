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Шольц пообещал не затягивать с поиском нового главы минобороны ФРГ

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Фото: Global Look Press/Marijan Murat
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Канцлер Германии Олаф Шольц поблагодарил ушедшую в отставку министра обороны Кристину Ламбрехт за работу и пообещал не затягивать с поиском преемника.

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«У меня уже есть четкое представление, что будет дальше <...>, мы об этом своевременно объявим», — сказал он 16 января в городе Ульм. Его выступление в прямом эфире транслировал телеканал Phoenix.

Шольц подчеркнул, что имя кандидата на пост министра объявят «очень быстро».

«Федеральные вооруженные силы, министерство обороны и все, кто имеет отношение к национальной обороне, заслуживают того, чтобы это вскоре стало известно», — отметил канцлер ФРГ.

Он также добавил, что с уважением относится к решению Ламбрехт уйти с поста министра.

16 января Шольц принял прошение Ламбрехт об отставке.

Депутат комитета бундестага по обороне от АдГ Ян Нольте сообщил, что Ламбрехт стала самым непопулярным политиком в Германии. По его мнению, она ничего не понимала в бундесвере.

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов считает, что назначение Ламбрехт на пост министра обороны Германии изначально было политически обоснованным решением для того, чтобы в дальнейшем «слить» ее.

Политолог Иван Мезюхо полагает, что Шольц нашел стрелочника» в лице Ламбрехт, однако немецкому канцлеру не удастся избежать последствий, так как критики меньше не станет.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в разговоре с «Известиями» заявил, что новый министр обороны Германии будет действовать исходя из указаний США и НАТО.

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