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Политолог объяснил отставку главы минобороны Германии

Политолог Мезюхо заявил, что отставка главы минобороны ФРГ Ламбрехт связана с Украиной
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Фото: Global Look Press/Kay Nietfeld
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Политолог Иван Мезюхо 16 января заявил в разговоре с «Известиями» о том, что отставка министра обороны ФРГ Кристины Ламбрехт связана с украинским кейсом и США.

«Отправляя министра обороны, [канцлер Германии] Шольц пытается снять с себя негативные информационные потоки, связанные с его нерешительностью в вопросе предоставления Украине танков», — отметил политолог.

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По его мнению, Шольц нашел «стрелочника», однако немецкому канцлеру не удастся избежать последствий, так как критики после отставки Ламбрехт меньше не станет.

При этом, как полагает Мезюхо, новому министру обороны придется активно поддерживать Украину, однако пока сложно сказать, кто займет данный пост.

Мезюхо также добавил, что в ситуации с отставкой Ламбрехт на Шольца надавили США.

16 января агентство DPA сообщило о том, что Ламбрехт попросила Шольца освободить ее от занимаемой должности. В заявлении Ламбрехт указала, что внимание СМИ к ее личности и обсуждение ее действий в последние месяцы отодвинули на задний план дискуссии о нуждах армии ФРГ и о ее развитии в интересах граждан страны.

После этого Шольц принял прошение Ламбрехт об отставке.

Депутат комитета бундестага по обороне от АдГ Ян Нольте в разговоре с «Известиями» указал, что Ламбрехт стала самым непопулярным политиком в Германии. По его словам, она ничего не понимала в бундесвере.

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