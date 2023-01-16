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Военный политолог назвал причину отставки Ламбрехт с поста министра обороны ФРГ

Военный политолог Михайлов: Шольц назначил Ламбрехт министром обороны ФРГ, чтобы потом ее слить
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Фото: Global Look Press/dpa/Kay Nietfeld
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Назначение Кристины Ламбрехт на пост министра обороны Германии изначально было политически обоснованным решением для того, чтобы в дальнейшем «слить» ее. Об этом 16 января «Известиям» заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

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«Само по себе назначение изначально было продумано так, что ее сольют, когда нужно будет слить какой-то важный военный вопрос. То есть когда министерству обороны Германии придется отвечать за какой-то политический провал, нужно будет красиво убрать с поста абсолютно ни на что не влияющую женщину. Так оно и случилось», — сказал он.

Эксперт отметил, что сейчас Германия находится в центре внутреннего скандала НАТО по поводу нежелания поставлять тяжелое вооружение Украине.

«Чтобы выйти из этой ситуации, [премьер-министр ФРГ Олаф] Шольц просто убирает эту персону и как бы объясняет своим старшим партнерам по НАТО — Вашингтону, Лондону, Брюсселю: «Извините, господа. Она накосячила, мы ее аккуратно уберем и пересмотрим какие-то решения», — сказал Михайлов.

Военный политолог также поделился мнением по поводу того, кто может занять место Ламбрехт.

«Сейчас обсуждаются новые кандидатуры на пост министра обороны. Я посмотрел этих кандидатов, там все из социального сектора, сектора минтруда, соцразвития. То есть опять берут чиновника слабого, не подходящего по своим знаниям и опыту работы к управлению вооруженными силами, для дальнейшего слива в нужный момент, чтобы не отвечать главе правительства», — сказал он.

16 января агентство DPA сообщило о том, что Ламбрехт попросила Шольца освободить ее от занимаемой должности. В заявлении Ламбрехт указала, что внимание СМИ к ее личности и обсуждение ее действий в последние месяцы отодвинули на задний план дискуссии о нуждах армии ФРГ и ее развитии в интересах граждан страны.

Затем Шольц принял прошение Ламбрехт об отставке, решение о преемнике примут в «самое ближайшее время».

Депутат комитета бундестага по обороне от «АдГ» Ян Нольте сообщил, что Ламбрехт стала самым непопулярным политиком в Германии, она ничего не понимала в бундесвере. В качестве преемников обсуждаются кандидатуры только от СДПГ (Социал-демократической партии Германии) — министр труда Хубертус Хайль, глава канцелярии Вольфганг Шмидт, уполномоченная по вооруженным силам Ева Хегль, сказал депутат.

Накануне глава немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер сообщил, что власти Германии не смогут поставить танки Leopard для нужд Вооруженных сил Украины в текущем году из-за того, что на подготовку машин может уйти до года.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении объявлено в феврале на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск. Еще в апреле МИД РФ направил всем странам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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