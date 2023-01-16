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Маккарти предложит Байдену сократить расходы на оружие для Украины

WSJ: Маккарти поговорит с Байденом о повышении потолка госдолга и предложит сократить расходы на оружие
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Yuri Gripas
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Спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что постарается переговорить с президентом США Джо Байденом по поводу повышения потолка федерального долга и предложит ему сократить расходы в ряде сфер, в том числе на оружие. Об этом в понедельник, 16 января, сообщает газета The Wall Street Journal.

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«Давайте сядем вместе. Давайте посмотрим, где мы можем изменить свое поведение. Почему мы должны сидеть сложа руки и так высокомерно говорить: «Нет, правительству не свойственно расточительство?» — приводит издание слова Маккарти.

Ранее в этот день сообщалось, что исследовательская служба конгресса США выпустила доклад о прямой финансовой поддержке Киева. В нем конгрессу предлагается рассмотреть вопрос о том, может ли финансирование Украины прямо или косвенно способствовать случаям растрат, мошенничества или злоупотреблений.

10 января представитель Республиканской партии Соединенных Штатов Америки Мэтт Гетц заявил, что в Белом доме должны серьезно пересмотреть финансирование вооружения Украины в качестве главного приоритета внешней политики страны. Республиканец также призвал начать проверку Пентагона, отметив, что средства отправляются в Киев без должной отчетности.

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер 6 января сообщила, что США выделили Украине новый пакет военной помощи на $3 млрд. Жан-Пьер назвала новый пакет помощи крупнейшим. В него войдут боевые машины пехоты (БМП), гаубицы, бронетранспортеры и ракеты «земля — воздух». В частности, $225 млн выделено для создания долгосрочного потенциала и модернизации Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В декабре 2022 года Маккарти заявил, что не поддерживает безотчетное выделение средств Украине.

США и страны Запада усилили взаимодействие с Украиной на фоне спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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