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Учителя Шотландии начали 16-дневную забастовку с требованием повышения зарплат

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Фото: Global Look Press/Stewart Kirby
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В Шотландии члены всех четырех профсоюзов школьных учителей и директоров страны начали 16-дневную забастовку. Как сообщает 16 января телеканал Sky News, работники системы образования требуют повышения своих зарплат на 10% из-за рекордного роста инфляции в Соединенном Королевстве.

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Забастовка пройдет частями: каждый день бастовать будут учителя из разных регионов страны, таким образом, большинство шотландских школьников пропустят уроки только один день.

При этом 10 января из-за забастовок преподавателей в стране были вынуждены на день закрыться почти все начальные школы, а 11 января — все средние школы. В случае если выдвинутые требования не будут выполнены, учителя будут готовы объявить еще о 22 днях забастовок, которые поделят на февраль, март и апрель.

В этом случае в какой-то момент в каждой из частей Шотландии работа школ будет парализована на три дня подряд.

Также ранее в понедельник стало известно, что в ближайшее время к шотландским профсоюзам могут присоединиться и профсоюзы учителей Англии и Уэльса. Помимо этого в стачках будут участвовать медработники, железнодорожники и госслужащие. 1 февраля на забастовки выйдут уже около 100 тыс. граждан страны. В связи с этим власти Великобритании намерены расширить полномочия полиции.

11 января в Англии и Уэльсе около 25 тыс. сотрудников скорой помощи, в том числе почти 1 тыс. обработчиков вызовов, вышли на очередную забастовку с требованием повышения заработной платы. После этого работники намерены вновь выйти на забастовку 23 января.

До этого, 4 января, сообщалось, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен разрешить работодателям подавать иски против профсоюзов и увольнять сотрудников, участвующих в стачках. Кроме того, забастовки будут считаться незаконными, если профсоюзы не смогут гарантировать присутствие минимально необходимого числа представителей конкретных профессий на рабочем месте.

15 декабря стало известно, что в Великобритании прошла первая за 106 лет общенациональная забастовка медсестер на фоне кризиса в сфере здравоохранения.

12 декабря аналитики сообщили, что в 2022 году реальная заработная плата жителей Великобритании упала на максимальные 3% на фоне увеличения стоимости жизни. Отмечалось, что это самое резкое падение реальной зарплаты с 1977 года. В Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции в стране.

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