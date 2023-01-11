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Около 25 тыс. сотрудников скорой помощи в Англии и Уэльсе вышли на забастовку

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Фото: REUTERS/Toby Melville
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В Англии и Уэльсе около 25 тыс. сотрудников скорой помощи, в том числе почти 1 тыс. обработчиков вызовов, вышли на очередную забастовку с требованием повышения заработной платы. Об этом телеканал Sky News сообщает в среду, 11 января.

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По данным телеканала, после этого работники намерены вновь выйти на забастовку 23 января.

Бастующие состоят в профсоюзах GMB и Unison, передает RT.

Также известно, что на 18 и 19 января запланированы забастовки медсестер.

4 января сообщалось, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен разрешить работодателям подавать иски против профсоюзов и увольнять сотрудников, участвующих в стачках. Также забастовки будут считаться незаконными, если профсоюзы не смогут гарантировать присутствие минимально необходимого числа представителей этих профессий на рабочем месте, сообщает телеканал «360».

До этого, 15 декабря, в Великобритании прошла первая за 106 лет общенациональная забастовка медсестер на фоне кризиса в сфере здравоохранения.

12 декабря аналитики сообщили, что в 2022 году реальная заработная плата жителей Великобритании упала на максимальные 3% на фоне увеличения стоимости жизни. Отмечалось, что это самое резкое падение реальной зарплаты с 1977 года. В Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции в стране.

В декабре The Telegraph со ссылкой на данные Бюро национальной статистики (ONS) Великобритании сообщал, что в 2022 году страна потеряла рекордное количество рабочих дней из-за забастовок с 1990 года. Их общее количество составило 1,2 млн, 417 тыс. из которых было потрачено в октябре.

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