В Великобритании учителя планируют присоединиться к забастовкам

К массовым забастовкам в Британии планируют присоединиться учителя. Работники системы образования не согласны с решениями властей. Людей не устраивает уровень оплаты труда на фоне рекордной инфляции. В понедельник кабмин Сунака объявит о новых мерах для подавления протестов. Власти Великобритании намерены расширить полномочия полиции, передает телеканал «Известия». В стачках участвуют медработники, железнодорожники и госслужащие. 1 февраля на забастовки выйдут около 100 тыс. граждан страны. Переговоры с правительством лишь усугубляют ситуацию.

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