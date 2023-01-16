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В России в 2023 году введут новые штрафы за неисправности в автомобилях

«Коммерсант»: составлен список неисправностей автомобиля, за которые будут штрафовать водителей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Новые штрафы для автомобилистов за неисправности в авто введут в России в текущем году. Как сообщила 16 января газета «Коммерсант», проект «перечня неисправностей и условий», при которых запрещена эксплуатация транспортных средств, будет направлен для рассмотрения в Государственную думу.

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«Проект, который обсуждался и неоднократно переписывался на протяжении нескольких лет, преодолел стадии публичных обсуждений и в ближайшее время будет направлен в Белый дом на окончательное утверждение», — пишет издание.

Отмечается, что в случае утверждения проекта автомобилистам будут выписывать штрафы за использование летней резины в зимний период, а также шипованной резины в летний период (сумма взыскания составит 500 рублей). Также предусмотрены штрафы за использование фар, которые не предусмотрены эксплуатационной документацией.

Также инспектор сможет оштрафовать водителя за неработающую систему ABS, если соответствующий индикатор горит на приборной панели, и наказать автомобилиста за самовольный демонтаж регулятора тормозных сил.

Уточняется, что в финальной версии документа было решено отказаться от ряда идей, которые предлагали в ГИБДД в процессе обсуждения законопроекта. Например, не поддержали предложение штрафовать водителей, если на приборной панели их авто загорается лампочка Check Engine (говорит о неисправности в двигателе), поскольку подобный сигнал может загореться просто из-за того, что автомобиль заправлен некачественным топливом.

Ранее сообщалось, что с 11 января вступили в силу изменения в КоАП РФ, ст. 8.2, предусматривающие штрафные санкции за выброс мусора из окон автомобилей на обочину дорог. Штраф за выброс отходов на обочину дороги составляет от 5 тыс. до 200 тыс. рублей.

21 декабря глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев рассказал, что РСА совместно с ГИБДД примет меры для того, чтобы с начала 2023 года водителей без ОСАГО на российских дорогах становилось как можно меньше. Для этого будут введены новые штрафы. Глава РСА подчеркнул, что штраф за отсутствие ОСАГО не менялся в России 18 лет, его нужно увеличивать.

25 ноября также сообщалось, что Московская городская дума обсудила законопроект о внесении поправок в КоАП РФ, согласно которому могут существенно увеличить штрафы для любителей пошуметь на дороге в ночные часы. Если поправки одобрят, то выявлять нарушителей будут шумомеры; водителей ожидают штрафы от 5 тыс. до 30 тыс. рублей.

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