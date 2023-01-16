Продюсер Бардаш рассказал о нацификации украинского шоу-бизнеса

Украинский музыкальный продюсер проектов Quest Pistols и «Нервы» Юрий Бардаш рассказал, как на Украине нацифицировали шоу-бизнес, в опубликованном 16 января киноинтервью проекта «Откровенно с Татаркой» блогера Лили Абрамовой (Татарка FM).

«Когда украинцы пошли карать Донбасс в 2014 году, что делала продвинутая, креативная тусовка в этот момент? Никто ничего не замечал! В Украину хлынул шоу-бизнес европейский. У нас начинают развиваться огромные фестивали, начали ехать со всего мира группы, Киев начал очень сильно «качаться». Было в риторике, что Киев — это новый Берлин. Сейчас это так, Киев — новый Берлин, рассадник фашисткой и нацисткой идеологии», — сказал он.

Продюсер также указал на нападки, которым на Украине подвергся русский язык и его носители за последние годы.

«Я родился на Донбассе, я носитель русской культуры. И это «режь русню» я ощущал с 2014 года. <…> Говорят — быстро переходите на украинский язык. Это сродни изнасилованию. Украинцы шлют свои отряды, Англия одевает их, тренирует — наших солдатиков, которые забрасывали восемь лет бомбами Донбасс. Что делали мы, люди искусства? Мы этого всего не замечали», — отметил он.

Кроме того, Бардаш заявил о вторичности группы Little Big, а также упрекнул певицу Светлану Лободу и шоумена Александра Ревву в неискренности. Помимо этого, продюсер призвал рэпера Басту записать «духоподъемную» песню.

Ранее, 7 января, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о новых санкциях в отношении деятелей российского шоу-бизнеса, введя тем самым в действие принятое ранее решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО). Под санкции попали артисты Михаил Шуфутинский, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Ирина Аллегрова, Дима Билан, Любовь Успенская, Евгений Петросян, Михаил Галустян и др.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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