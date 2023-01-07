Зеленский ввел санкции против российских звезд шоу-бизнеса

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о новых санкциях в отношении деятелей российского шоу-бизнеса, введя тем самым в действие принятое ранее решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО). Документ был опубликован в субботу, 7 января, на сайте украинского лидера.

Под санкции попали эстрадные певцы Михаил Шуфутинский, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Ирина Аллегрова, Дима Билан, Любовь Успенская, народный артист РСФСР Евгений Петросян, юморист и актер Михаил Галустян и другие.

Также в черном списке значатся телеведущая, экс-гражданка Украины Жанна Бадоева и украинский футболист Анатолий Тимощук, который сейчас работает тренером в петербургском «Зените».

В октябре прошлого года правительство Украины согласовало новый санкционный список в отношении физических и юридических лиц из России. В него вошли более 3,6 тыс. физических и юридических лиц, среди которых политики, бизнесмены, артисты, а также банки и предприятия различных сфер.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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