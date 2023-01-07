Реклама
Прямой эфир
Мир
Американский экс-разведчик заявил о проигрыше Киева до поставок нового оружия
Армия
В Донбассе произошла танковая дуэль российских солдат и бойцов ВСУ
Мир
Зеленский ввел санкции против российских звезд шоу-бизнеса
Происшествия
Следующий в Иран сухогруз сел на мель под Астраханью
Мир
Заседание Совбеза ООН по Украине состоится 13 января
Политика
Захарова назвала сатанизмом лишение Зеленским гражданства 13 священников УПЦ
Мир
В Днепропетровске намерены снести памятник генералу Маргелову
Мир
Зеленский приостановил гражданство 13 священников УПЦ
Мир
Во Франции предрекли «кровавую бойню» в США из-за Украины
Мир
Польша отказалась передавать Украине танки Leopard
Мир
СМИ узнали о планах Байдена объявить в феврале о решении баллотироваться на второй срок
Мир
На Украине проверят использование госимущества в Киево-Печерской лавре
Сюжет:

Зеленский ввел санкции против российских звезд шоу-бизнеса

Зеленский ввел санкции против Билана, Киркорова, Галустяна и украинского футболиста Тимощука
0
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о новых санкциях в отношении деятелей российского шоу-бизнеса, введя тем самым в действие принятое ранее решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО). Документ был опубликован в субботу, 7 января, на сайте украинского лидера.

«Мариупольский театр будет абсолютно таким же, каким был до взрыва»
Заслуженный артист России Александр Ростов — о восстановлении города, подвиге артистов и счастье играть на русском языке

Под санкции попали эстрадные певцы Михаил Шуфутинский, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Ирина Аллегрова, Дима Билан, Любовь Успенская, народный артист РСФСР Евгений Петросян, юморист и актер Михаил Галустян и другие.

Также в черном списке значатся телеведущая, экс-гражданка Украины Жанна Бадоева и украинский футболист Анатолий Тимощук, который сейчас работает тренером в петербургском «Зените».

В октябре прошлого года правительство Украины согласовало новый санкционный список в отношении физических и юридических лиц из России. В него вошли более 3,6 тыс. физических и юридических лиц, среди которых политики, бизнесмены, артисты, а также банки и предприятия различных сфер.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023