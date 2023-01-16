Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД РФ рассказал о заведомо невыполнимых требованиях для въезда россиян в страны ЕС
Общество
Подъезд жилого дома Печоры покрылся льдом и инеем в результате лопнувшей трубы
Общество
Заслуженный артист России Генрих Казарьян скончался на 82-м году жизни
Мир
В результате взрыва на китайском заводе два человека погибли и еще 34 пострадали
Общество
Звезду вернули на шпиль павильона «Зерно» на ВДНХ после реконструкции
Армия
ВМФ России получил новую систему спасения экипажей подлодок
Мир
Взорвавшийся газопровод в Литве восстановили
Армия
Артиллерист ЮВО назвал идеальной работу гаубицы «Мста-Б» в зоне СВО
Армия
Российские танкисты уничтожили опорный пункт противника в Запорожской области
Мир
У берегов Индонезии произошло землетрясение
Мир
Депутат ЕП назвал подчинение американскому империализму целью создания НАТО
Мир
Европарламент ожидает получить проект десятого пакета санкций в феврале

Взорвавшийся газопровод в Литве восстановили

0
Фото: Amber Grid
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Газопровод, взорвавшийся 13 января в Пасвальском районе Литвы, восстановили. Об этом в воскресенье, 15 января, сообщила компания-оператор газотранспортной системы Amber Grid.

Связующая нитка: как повлияет на рынок авария на газопроводе в Чувашии
Будут ли прекращены поставки топлива на Украину и в Европу

В результате был вырезан поверженный 10-метровый участок трубы, вместо него проложен новый, а также просвечены рентгеновскими лучами сварные швы. По словам генерального директора компании-оператора Нямунаса Бикнюса, одной из причин инцидента могло стать нарушение одного из швов на месте стыка труб.

«Другие участки трубопровода вблизи места инцидента в настоящее время дополнительно инспектируются. Как только все инспекционные работы будут завершены, газоснабжение будет восстановлено по восстановленному трубопроводу», — говорится в сообщении Amber Grid.

По предварительной оценке, инцидент произошел по техническим причинам. Однако точные данные будут представлены после завершения расследования правоохранительных органов, Национального совета по регулированию энергетики (НКРЭ) и Экспертной комиссии по янтарным сетям.

О взрыве газа на участке трубопровода в Литве стало известно 13 января. На месте взрыва наблюдался открытый огонь, высота которого достигала примерно 50 м.

В тот же день пожарные полностью ликвидировали возгорание на месте взрыва газопровода. Известно, что горение газа наблюдалось примерно четыре часа, до тех пор пока голубое топливо на поврежденном участке газопровода не выгорело.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023