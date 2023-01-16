Взорвавшийся газопровод в Литве восстановили

Газопровод, взорвавшийся 13 января в Пасвальском районе Литвы, восстановили. Об этом в воскресенье, 15 января, сообщила компания-оператор газотранспортной системы Amber Grid.

В результате был вырезан поверженный 10-метровый участок трубы, вместо него проложен новый, а также просвечены рентгеновскими лучами сварные швы. По словам генерального директора компании-оператора Нямунаса Бикнюса, одной из причин инцидента могло стать нарушение одного из швов на месте стыка труб.

«Другие участки трубопровода вблизи места инцидента в настоящее время дополнительно инспектируются. Как только все инспекционные работы будут завершены, газоснабжение будет восстановлено по восстановленному трубопроводу», — говорится в сообщении Amber Grid.

По предварительной оценке, инцидент произошел по техническим причинам. Однако точные данные будут представлены после завершения расследования правоохранительных органов, Национального совета по регулированию энергетики (НКРЭ) и Экспертной комиссии по янтарным сетям.

О взрыве газа на участке трубопровода в Литве стало известно 13 января. На месте взрыва наблюдался открытый огонь, высота которого достигала примерно 50 м.

В тот же день пожарные полностью ликвидировали возгорание на месте взрыва газопровода. Известно, что горение газа наблюдалось примерно четыре часа, до тех пор пока голубое топливо на поврежденном участке газопровода не выгорело.