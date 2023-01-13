В Литве произошел взрыв на газопроводе
В Пасвальском районе Литвы произошел взрыв на газопроводе, эвакуированы жители одной из деревень. Об этом сообщается на портале LRT в пятницу, 13 января.
«В селе Пасвалис Венкемии Пасвальского района на улице Йонишкелис взорвался газопровод», — говорится в сообщении.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции сообщили, что «горел открытый огонь высотой около 50 м».
По словам чиновников, дорога Шяуляй – Пакруойис – Пасвалис закрыта, движение осуществляется по объездному пути.
На месте работает большая пожарная команда, наблюдение за территорией осуществляют три наряда полиции. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее, 28 декабря, в Стамбуле недалеко от аэропорта имени Сабихи Гёкчен произошел взрыв на газопроводе. Из-за этого администрация аэропорта приостанавливала полеты самолетов.