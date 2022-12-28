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Рейсы в аэропорту Стамбула приостанавливали из-за взрыва на газопроводе

Haber Turk: возобновлены рейсы в стамбульском аэропорту Сабиха Гекчен
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Фото: Global Look Press/picture alliance/Markus Mainka
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Администрация стамбульского аэропорта Сабиха Гёкчен приостанавливала полеты самолетов после взрыва газопровода недалеко от авиаузла, в настоящее время авиагавань работает в обычном режиме. Об этом 28 декабря сообщил телеканал Haber Turk.

По его данным, взрыв на газопроводе произошел во время ремонтных работ. Аэропорт объявил в 13:05 по местному времени (совпадает с мск) о приостановке вылетов и приема рейсов из соображений предосторожности.

Прилетавшие самолеты перенаправляли в другой стамбульский авиаузел.

Сейчас аэропорт принимает и отправляет авиарейсы.

Ранее, 16 ноября, взрыв, вызванный утечкой газа, произошел на первом этаже здания в стамбульском районе Фатих на северо-западе Турции. После него начался пожар.

В результате ЧП пострадали 12 человек, уточняется, что среди раненых были четверо сотрудников управления по природному газу Стамбула.

Днем ранее в этом же районе страны прогремели взрывы, несколько машин охватило пламенем.

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