Рейсы в аэропорту Стамбула приостанавливали из-за взрыва на газопроводе
Администрация стамбульского аэропорта Сабиха Гёкчен приостанавливала полеты самолетов после взрыва газопровода недалеко от авиаузла, в настоящее время авиагавань работает в обычном режиме. Об этом 28 декабря сообщил телеканал Haber Turk.
По его данным, взрыв на газопроводе произошел во время ремонтных работ. Аэропорт объявил в 13:05 по местному времени (совпадает с мск) о приостановке вылетов и приема рейсов из соображений предосторожности.
Прилетавшие самолеты перенаправляли в другой стамбульский авиаузел.
Сейчас аэропорт принимает и отправляет авиарейсы.
Ранее, 16 ноября, взрыв, вызванный утечкой газа, произошел на первом этаже здания в стамбульском районе Фатих на северо-западе Турции. После него начался пожар.
В результате ЧП пострадали 12 человек, уточняется, что среди раненых были четверо сотрудников управления по природному газу Стамбула.
Днем ранее в этом же районе страны прогремели взрывы, несколько машин охватило пламенем.