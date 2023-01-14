Реклама
Прямой эфир
Общество
Умерла народная артистка СССР Инна Чурикова
Мир
Лондон объявил Зеленскому о планах поставить танки Challenger 2 для нужд ВСУ
Происшествия
Вертолет Robinson R-44 совершил вынужденную посадку на левом берегу реки Амур
Общество
Жители Соледара начнут получать пенсии в течение месяца после подачи документов
Мир
Глава МИДа и начальник генштаба Великобритании попали в российский стоп-лист
Армия
ВС РФ уничтожили две диверсионно-разведывательные группы в Харьковской области
Общество
Завершена надвижка второго пролета автомобильной части Крымского моста
Армия
МО сообщило о ликвидации более 70 украинских военных на донецком направлении
Мир
В США допустили проблемы у ВСУ с использованием БМП Bradley
Общество
Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено
Мир
В Британии раскритиковали планы Сунака отправить танки на Украину
Происшествия
Украинские боевики пытались атаковать Мелитополь и Бердянск

Названа причина взрыва газопровода в Литве

Причиной взрыва газопровода в Литве назвали технические неполадки
0
Фото: Соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Причиной взрыва газопровода в Пасвальском районе Литвы стало нарушение шва на стыке одной из труб. Об этом 14 января рассказал генеральный директор оператора газовых сетей Литвы, компании Amber Grid, Нямунас Бикнюс в беседе с журналистами.

Труба раздора: газопровод GIPL может оставить без газа Латвию и Эстонию
Заполнение будет крайне затруднено из-за высоких цен на голубое топливо в Европе

«На месте аварии находятся наши сотрудники. Первичный осмотр места происшествия, оборудования говорит о том, что, скорее всего, имела место технологическая авария. Возможно, был нарушен один из швов на месте стыка труб», — рассказал он.

Бикнюс подчеркнул, что версия с диверсией является маловероятной, однако точная причина произошедшего еще устанавливается.

«В течение одного-двух дней надеемся точно установить причину инцидента», — заключил глава Amber Grid.

13 января пожарные полностью потушили огонь на месте взрыва газопровода в Пасвальском районе Литвы. Отмечается, что горение газа наблюдалось примерно четыре часа до тех пор, пока голубое топливо на поврежденном участке газопровода не выгорело. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

О взрыве газа на участке трубопровода в Литве стало известно ранее в этот же день. Прибывшие на место сотрудники полиции сообщили, что наблюдался открытый огонь высотой около 50 м.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023