Названа причина взрыва газопровода в Литве

Причиной взрыва газопровода в Пасвальском районе Литвы стало нарушение шва на стыке одной из труб. Об этом 14 января рассказал генеральный директор оператора газовых сетей Литвы, компании Amber Grid, Нямунас Бикнюс в беседе с журналистами.

«На месте аварии находятся наши сотрудники. Первичный осмотр места происшествия, оборудования говорит о том, что, скорее всего, имела место технологическая авария. Возможно, был нарушен один из швов на месте стыка труб», — рассказал он.

Бикнюс подчеркнул, что версия с диверсией является маловероятной, однако точная причина произошедшего еще устанавливается.

«В течение одного-двух дней надеемся точно установить причину инцидента», — заключил глава Amber Grid.

13 января пожарные полностью потушили огонь на месте взрыва газопровода в Пасвальском районе Литвы. Отмечается, что горение газа наблюдалось примерно четыре часа до тех пор, пока голубое топливо на поврежденном участке газопровода не выгорело. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

О взрыве газа на участке трубопровода в Литве стало известно ранее в этот же день. Прибывшие на место сотрудники полиции сообщили, что наблюдался открытый огонь высотой около 50 м.