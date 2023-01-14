Пожар на месте взрыва газопровода в Литве потушен

Пожарные полностью потушили огонь на месте взрыва газопровода в Пасвальском районе Литвы. Об этом в пятницу, 13 января, сообщило предприятие-оператор литовских газовых сетей Amber Grid.

«Газотранспортная система на месте происшествия состоит из двух параллельных газопроводов, идущих в сторону Латвии. Инцидент произошел на одном из них, при этом другой трубопровод не пострадал», — прокомментировали в компании ситуацию.

Отмечается, что газ загорелся во время инцидента и горел на протяжении примерно четырех часов до тех пор, пока голубое топливо на поврежденном участке газопровода не выгорело. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Уточняется, что подача газа в газопровод была прекращена немедленно после произошедшего ЧП.

Также оператор сообщил, что подача газа в Пасвальский район и другим потребителям на севере страны осуществляется по параллельному газопроводу. В тот же вечер была восстановлена ​​подача газа в Латвию.

Правоохранители в настоящее время расследуют возможные причины инцидента, добавил оператор. Информации о каком-либо умышленном повреждении трубопроводной инфраструктуры со стороны третьих лиц нет.

О взрыве газа на участке трубопровода в Литве стало известно ранее в этот день. Прибывшие на место сотрудники полиции сообщили, что «горел открытый огонь высотой около 50 м».

После инцидента была закрыта дорога Шяуляй – Пакруойис – Пасвалис, движение осуществлялось по объездному пути.