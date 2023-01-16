Пушков поиронизировал над разговорами о вымышленной изоляции России

Разговоры о вымышленной на западе изоляции России присущи людям, которые никогда не смотрели на карту мира, высказался 16 января сенатор Алексей Пушков. Он напомнил, что граждане РФ беспрепятственно могут посетить более 100 стран.

«С учетом того, что на 2022 год граждане России могут поехать более чем в 100 стран без каких либо сложностей, говорить об изоляции нашей страны могут только люди, никогда не смотревшие на карту мира. Плюс на подходе соглашения о безвизовом режиме еще с несколькими важными государствами. Изоляция России? Come on! (Переводится как «да ладно», в смысле «да перестаньте»), — написал он в Telegram.

Пушков также сослался на слова статс-секретаря МИД РФ Евгения Иванова, который сообщал о подготовке проектов безвизовых соглашений РФ с Мексикой и Малайзией, с некоторыми островными государствами Карибского бассейна (Содружество Багамских Островов, Барбадос, Республика Гаити, Тринидад и Тобаго, Сент-Люсия).

Иванов также указывал на проработку подобных договоренностей с Бахрейном, Кувейтом, Оманом, Саудовской Аравией и Замбией.

27 декабря 2022 года в генконсульстве РФ в Харбине сообщили, что Россия и Китай прорабатывают план возобновления наземного пассажирского сообщения между государствами.

В тот же день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил: когда в Европе наступят горькое похмелье и отрезвление от русофобии, появятся политики, осознающие преимущества равноправного партнерства с Россией. Он пообещал, что проблем со стороны Москвы в этом случае не возникнет.

Ранее, 16 декабря, эксперт в сфере безопасности Роберт Фарли заявил, что Россия ― слишком важная и большая страна, чтобы ее удалось полностью изолировать от остального мира. По его мнению, вводимые против Москвы санкции и ограничения смогли замедлить ее развитие, но и в то же время ударили сильнее всего по тем, кто эти же санкции и ввел.

В ноябре постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов опроверг существование какой-либо изоляции России, подчеркнув, что западные страны только выдают желаемое за действительное. Ульянов отметил, что с учетом населения голосующих стран более половины человечества отказывают антироссийским резолюциям в поддержке.