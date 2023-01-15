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Пострадавшим от урагана в Калифорнии будет оказана федеральная помощь

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Ураган в США переворачивает грузовики, будто игрушечные. Калифорния оказалась под новым ударом непогоды. Шторм крушит все на своем пути, повреждены сотни домов, передает телеканал «Известия». Байден приказал выделить федеральную помощь районам штата. Финансирование доступно пострадавшим в Санта-Круз, Мерсед и Сакраменто. Калифорнийцам угрожают наводнения, оползни, сильные снегопады в горах. Из-за ливней вблизи города Пескадеро обрушилась дорога. Часть трассы пришла в негодность, движение приостановлено. В штате непогода не утихает уже больше месяца. Стихия унесла жизни 19 жителей Калифорнии.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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