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Источник рассказал о ежедневных ударах российских артрасчетов по украинским позициям

«РИА Новости»: артрасчеты ВС России наносят по противнику до 25 ударов в сутки на запорожском направлении
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Фото: Министерство обороны РФ
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Российские расчеты самоходных артиллерийских орудий ежедневно наносят до 25 ударов по украинским позициям на запорожском направлении, пишет в воскресенье, 15 января, «РИА Новости» со ссылкой на командира одного из артподразделений ВС РФ.

«Расчет с выжидательного района на огневую позицию, когда цель приходит, выезжает порядка 20–25 раз ежедневно», — сообщил информатор агентства.

В этот же день Минобороны РФ показало работу расчетов самоходных артиллерийских установок 2С3 «Акация» в зоне СВО. Артиллеристы Южного военного округа, поддерживая действия мотострелковых подразделений, наносят удары по укреплениям противника, скоплениям живой силы, колоннам военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), доставляющим подкрепления и боеприпасы.

До этого, 13 января, командир батареи САУ «Мста-СМ2» Западного военного округа с позывным «Кама» рассказал, что артиллерию называют богом войны, так как при выполнении огневых задач по уничтожению артиллерии и замаскированных укрепленных позиций ВСУ в зоне проведения СВО меняют огневые позиции и укрытия десятки раз в день.

В оборонном ведомстве добавили, что круглосуточная работа артиллерии дезориентирует противника, заставляет его впустую переводить боезапас, рассекречивать позиции замаскированных огневых точек.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по защите Донбасса. В задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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