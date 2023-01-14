Супруга фигуриста Костомарова рассказала о его состоянии

Изменений в состоянии здоровья госпитализированного с пневмонией Романа Костомарова пока нет. Об этом в субботу, 14 января, рассказала «Известиям» супруга олимпийского чемпиона фигуристка Оксана Домнина.

«Никаких изменений нет, больше пока ничего не могу сказать — ни хорошего, ни плохого», — отметила она.

Накануне мать фигуриста Валентина Костомарова рассказала, что, по прогнозам врачей, процесс восстановления может занять много времени. Она добавила, что сейчас в палату к ее сыну никого не пускают.

Ранее, 11 января, источник «Известий» сообщал, что состояние Костомарова оценивается как тяжелое. Собеседник заметил, что у спортсмена диагностированы сепсис и левосторонняя пневмония, которая, по некоторым данным, прогрессировала в двустороннюю. Он по-прежнему остается в Коммунарке, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Также ему продолжают проводить процедуру ЭКМО — инвазивный экстракорпоральный метод насыщения крови кислородом при развитии тяжелой острой дыхательной недостаточности. При этом тесты на коронавирус и грипп у фигуриста отрицательные.

О госпитализации олимпийского чемпиона в танцах на льду стало известно 10 января. За медицинской помощью Костомаров обратился за день до этого с жалобами на слабость и боли в груди. Однако еще в новогодние праздники он выступал в ледовых шоу. Фигурист провел около 30 шоу в туре Ильи Авербуха по Подмосковью, а также исполнил одну из главных ролей в спектакле «Волшебник страны Оз».

Костомаров является победителем Олимпиады в Турине 2006 года в дуэте с Татьяной Навкой. Дважды пара становилась чемпионами мира, три раза — чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при.