Мать фигуриста Костомарова рассказала о лечении сына

Мать госпитализированного с пневмонией фигуриста Романа Костомарова 13 января рассказала «Известиям» о лечении сына. По словам Валентины Костомаровой, состояние спортсмена стабильно, однако процесс восстановления, по прогнозам врачей, займет много времени.

Сейчас в палату к олимпийскому чемпиону никого не пускают, но в больнице дежурит его супруга. Мама общалась с сыном до этого 8 января.

«Он чувствовал себя нормально, немножко покашливал. Лечение идет, всё это происходит, процесс длительный. Лежит в аппаратах этих», — рассказала Валентина Николаевна.

В свою очередь, супруга Романа Костомарова, фигуристка Оксана Домнина, добавила, что изменений в худшую сторону в состоянии мужа нет.

«Ухудшений нет, состояние на данный момент стабильно тяжелое», — приводит слова Доминой ТАСС.

Ранее, 11 января, источник «Известий» рассказывал, что состояние Костомарова оценивается как тяжелое. Собеседник заметил, что у спортсмена диагностированы левосторонняя пневмония и сепсис, он подключен к аппарату ЭКМО. При этом тесты на коронавирус и грипп отрицательные.

Также источник «Известий» сообщал, что 45-летний спортсмен обратился за медицинской помощью только 9 января. Фигурист жаловался на слабость и боли в груди.

Костомаров является победителем Олимпиады в Турине 2006 года в дуэте с Татьяной Навкой. Дважды пара становилась чемпионами мира, три раза — чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при.

В новогодние праздники фигурист провел около 30 шоу в туре Авербуха по Подмосковью, а также исполнил одну из главных ролей в спектакле «Волшебник страны Оз».