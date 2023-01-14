Госдеп США планирует выделить до $250 тыс. на «укрепление демократии» в Грузии

Госдепартамент США выделит до $250 тыс. на «укрепление культурных связей» с Грузией, а также «укрепление демократии» и «гражданского общества» через искусство. Об этом в субботу, 14 января, сообщает RT со ссылкой на грант ведомства.

В документе говорится, что инициатива будет курироваться отделом по связям с общественностью американского посольства в Тбилиси.

Уточняется, что программы направлены на «укрепление культурных связей между Соединенными Штатами и Грузией через культурные и обменные программы, которые подчеркивают общие ценности и продвигают двустороннее сотрудничество». Предложения по данным программам принимает американское диппредставительство.

В гранте указано, что приоритетной областью работы подрядчиков будет укрепление демократии, культуры, институтов, ценностей и гражданского общества в Грузии через искусство, в частности, связанное с США. При этом им необходимо сохранять культурное наследие Грузии, распространять культуру США в стране, организовывать международные фестивали и др. Цели будут реализовываться в том числе посредством проведения лекций, семинаров и выставок.

Ранее, 10 января, сообщалось, что Госдеп США запланировал реализовать двухгодичную программу по борьбе с утечками оружия на Украине. Бюро по международной безопасности и нераспространению объявило грант общей стоимостью более $3,9 млн на противодействие незаконному обороту оружия в странах Восточной Европы. При этом уточняется, что в дальнейшем сумма может быть увеличена.