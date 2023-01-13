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«Чебурашка» стал самым кассовым фильмом в российском прокате

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Кассовые сборы комедии «Чебурашка» в российском прокате составили более 3,5 млрд рублей (точная сумма — 3 528 556 464 рубля). Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), оператором которой выступает Фонд кино.

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Картина режиссера Дмитрия Дьяченко обошла по сборам в России первую часть из дилогии «Аватар» (2009) Джеймса Кэмерона, собравшего 3 516 796 661 рубль, став самым кассовым фильмом в истории отечественного проката, передает НСН.

Производством «Чебурашки» занималась студия «Союзмультфильм» совместно с Yellow, Black and White (YBW), а также телеканалы «Россия 1» и СТС, видеосервис START.

В основном съемки проходили в Кисловодске, Пятигорске и Сочи, передает RT.

Ранее, 10 января, обозреватель «Известий», кинокритик Сергей Сычев объяснил, почему «Чебурашка» пользуется такой популярностью среди зрителей. По словам эксперта, у триумфа фильма нет одной причины, а есть целый их комплекс.

По словам Сычева, Чебурашку и зритель, и его дети знают лучше, чем Чука и Гека. А «богатырские» мультики уже поднадоели. Это фильм, а не мультик, а взрослые не всегда хотят смотреть анимацию. Кроме этого, телевидение обеспечило мощную поддержку.

Другим фактором успеха фильма является отсутствие голливудских конкурентов. Так, «Операция «Фортуна» Гая Ричи должна была выйти 5 января, его показ перенесли на неделю. «Аватар 2» Джеймса Кэмерона не детское кино, кроме того, фильм длится 3,5 часа, что неудобно для многих зрителей.

Более 2/3 российских кинозрителей с 1 по 8 января выбирали именно «Чебурашку», обеспечив семейной картине рекордные посещаемость и наработку, сообщает телеканал «360».

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