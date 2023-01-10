Кинокритик назвал причины успеха «Чебурашки»

Обозреватель «Известий», кинокритик Сергей Сычев во вторник, 10 января, объяснил, почему фильм «Чебурашка» пользуется такой популярностью среди зрителей.

По словам эксперта, у триумфа фильма нет одной причины, а есть целый их комплекс.

«Дело, конечно, не в качестве фильма, потому что зритель, выбирая, куда пойти, еще картину не видел. Он руководствуется другими соображениями. Вот перед ним средний российский кинотеатр, где на новогодних праздниках преимущественно российское кино. То есть выбирает из имеющегося. Чебурашку и зритель, и его дети, а это семейный продукт, знают лучше, чем Чука и Гека. А «богатырские» мультики уже поднадоели. Это проверенный бренд. Тем более это фильм, а не мультик: взрослые не всегда хотят на анимацию. Сарафан у фильма был положительный, большинству зрителей понравилось. Телевидение обеспечило мощную поддержку», — пояснил Сычев.

Другим фактором успеха фильма является отсутствие голливудских конкурентов. Так, «Операция «Фортуна» Гая Ричи должна была выйти 5 января, его показ перенесли на неделю. «Аватар 2» Джеймса Кэмерона не детское кино, кроме того, фильм длится 3,5 часа, что неудобно для многих зрителей.

Более 2/3 российских кинозрителей с 1 по 8 января выбирали именно «Чебурашку», обеспечив семейной картине рекордные посещаемость и наработку. Общее число зрителей составило более 4,7 млн человек, а общая касса перешла через порог в 3 млрд рублей.

Согласно данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), эта лента стала самым кассовым российским фильмом в истории отечественного проката.

Также и в июле в Санкт-Петербурге стартовали съемки приключенческой семейной комедии под названием «Чижик-Пыжик возвращается». Производством картины занимается Киностудия имени Горького, поддержку которой оказывает Минкульт РФ. Премьера фильма состоится в 2023 году.