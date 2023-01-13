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Путин поручил изучить вопрос об оборотных штрафах за утечку личных данных
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Путин поручил изучить вопрос об оборотных штрафах за утечку личных данных

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об установлении оборотных штрафов в отношении компаний, допускающих утечку персональных данных россиян. Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека в пятницу, 12 января.

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«Рассмотреть вопросы об установлении оборотных штрафов в отношении компаний, допускающих утечку персональных данных, усилении ответственности за их незаконный оборот и иные нарушения законодательства в области персональных данных и представить предложения по внесению соответствующих изменений в законодательство», — говорится в тексте поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Отмечается, что доклад необходимо представить до 1 июля 2023 года, передает RT.

Кабмину предстоит продумать, как можно усилить ответственность за незаконный оборот персональных данных и другие нарушения закона в этой сфере.

Также правительство вместе с Центризбиркомом и омбудсменом решат, как усовершенствовать механизмы общественного контроля в избирательном процессе, сообщает телеканал «360».

Ранее, 23 декабря, в интернет попали паспортные данные водителей сервиса заказа такси «Ситимобил». В руководстве компании извинились перед водителями и начали внутреннее расследование причин инцидента.

15 декабря утечка данных клиентов произошла у сервиса поиска и покупки туров Level.Travel. В компании заверили, что данные банковских карт пользователей остались невредимы, поскольку сервис не хранит сведения о номерах карт и паролях.

До этого, 9 декабря, пресс-служба магазина «ВкусВилл» сообщила об утечке персональных данных клиентов. Отмечалось, что в открытом доступе оказались телефоны, адреса электронной почты и четыре цифры номера банковской карты клиентов магазина. Как сообщили в компании, устранить уязвимости удалось в первые часы после утечки. Также специалисты смогли принять все возможные меры, чтобы обезопасить ресурсы.

7 декабря президент РФ указал на необходимость ужесточения ответственности за утечку персональных данных. Глава государства подчеркнул, что в этой сфере нужно принять взвешенные решения, которые будут отвечать интересам граждан страны и при этом станут препятствием для развития соответствующих информационных технологий.

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