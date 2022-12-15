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Сервис путешествий Level.Travel подтвердил утечку данных клиентов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Сервис поиска и покупки туров Level.Travel подтвердил, что в организации 15 декабря произошла утечка данных клиентов. При этом банковские и платежные данные затронуты не были, так как номера карт и пароли не хранятся сервисом и находятся в безопасности.

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«Служба безопасности сервиса поиска и покупки туров онлайн Level.Travel зафиксировала утечку информации, в результате которой в интернете были опубликованы некоторые данные о пользователях, включая контактные телефоны и детали бронирований», — цитирует заявление пресс-службы «РИА Новости».

Компания принесла извинения всем пользователям и сообщила, что начала проведение внутреннего расследования инцидента. Кроме того, в Level.Travel заверили, что «принимают все необходимые меры для устранения последствий».

Ранее, 9 декабря, пресс-служба магазина «ВкусВилл» сообщила об утечке персональных данных клиентов. Отмечалось, что в открытом доступе оказались телефоны, адреса электронной почты и четыре цифры номера банковской карты клиентов магазина. Как сообщили в компании, устранить уязвимости удалось в первые часы после утечки. Также специалисты смогли принять все возможные меры, чтобы обезопасить ресурсы.

Ранее, 7 декабря, президент РФ Владимир Путин указал на необходимость ужесточения ответственности за утечку персональных данных. Глава государства подчеркнул, что в этой сфере нужно принять взвешенные решения, которые будут отвечать интересам граждан страны и при этом станут препятствием для развития соответствующих информационных технологий.

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