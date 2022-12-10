«Вкусвилл» сообщил об утечке персональных данных клиентов

Пресс-служба магазина «Вкусвилл» 9 декабря сообщила об утечке персональных данных клиентов. Соответствующая информация об инциденте ранее распространилась в Telegram-каналах.

Отмечается, что в открытом доступе оказались телефоны, адреса электронной почты и четыре цифры номера банковской карты клиентов магазина.

«Об утечке мы узнали в ночь с 8 на 9 декабря. Наши специалисты самостоятельно обнаружили и оперативно приняли меры для исправления ситуации. <…> Мы поняли, что к третьим лицам попали файлы, содержащие публичные данные некоторых наших покупателей, а именно: телефоны и имейлы, даты и суммы заказов и последние четыре цифры номера банковской карты», — приводит заявление пресс-службы «РИА Новости».

Как сообщили в компании, устранить уязвимости удалось в первые часы после утечки. Также специалисты смогли принять все возможные меры, чтобы обезопасить ресурсы. В компании пояснили, что имена, адреса и полные платежные сведения о банковских картах остались в безопасности. Расследование инцидента продолжается.

Помимо этого, компания выразила сожаление о том, что данные клиентов попали в руки к третьим лицам. Во «Вкусвилле» также подчеркнули, что предпринимает все меры для предотвращения подобного в будущем.

Накануне ИТ-директор PRO32 Руслан Сулейманов рассказал «Известиям» об опасности утечек персональных данных, а также о методах защиты. Он указал, что избежать сбора данных о себе практически невозможно, но можно минимизировать «цифровой след», сделав его бесполезным для злоумышленников и навязчивых рекламщиков. Для этого рекомендуется завести несколько ящиков e-mail и несколько телефонов.

Ранее, 7 декабря, президент РФ Владимир Путин указал на необходимость ужесточения ответственности за утечку персональных данных. Глава государства подчеркнул, что в этой сфере нужно принять взвешенные решения, которые будут отвечать интересам граждан страны и при этом станут препятствием для развития соответствующих информационных технологий.