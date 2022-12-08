Названы последствия утечек персональных данных

Персональные данные граждан могут использоваться мошенниками для взлома электронных счетов, недобросовестной конкуренции, кражи, вымогательства и шантажа. Об опасности утечек персональных данных, а также о методах защиты «Известиям» рассказал ИТ-директор PRO32 Руслан Сулейманов в четверг, 8 декабря.

«Чем больше данных о пользователе накапливается у какой-нибудь компании, тем проще их сопоставить с реальной личностью и составить профиль пользователя, определить пол, возраст, место жительства, семейное положение, политические взгляды, средний заработок, состояние здоровья, интересы. Если сопоставить эти данные с тем, какие страницы в социальных сетях посещает пользователь, несложно связать профиль с конкретным человеком», — отметил эксперт.

По его словам, таким образом данные из набора цифр превращаются в ценный актив. Такую информацию можно использовать в самых разных целях — от продажи товаров и до влияния на общественное мнение, а также для вредоносных действий — мошенничества, взлома электронных счетов, недобросовестной конкуренции, кражи, вымогательства и шантажа, угроз.

«Если злоумышленники нашли уязвимость и сумели получить доступ к ИТ-системам компании, хранившей данные клиентов, то они могут поступить по-разному. В последние годы организованные группировки хакеров при взломе жертвы назначают выкуп или за нераспространение данных, или за дешифровку заблокированных хранилищ с данными. Также киберпреступники «без шума» крадут базы данных, а потом перепродают их заинтересованным лицам. В организации-жертве в этом случае могут годами не подозревать о произошедшей утечке», — подчеркнул Сулейманов.

Он указал, что избежать сбора данных о себе практически невозможно, но можно минимизировать «цифровой след», сделав его бесполезным для злоумышленников и навязчивых рекламщиков. Для этого рекомендуется завести несколько ящиков e-mail и несколько телефонов. Так, одни учетные данные можно будет использовать для регистрации на онлайн-площадках и в магазинах, другие — для регистрации на «чувствительных» ресурсах, таких как портал государственных услуг или банки, а третьи — для общения с семьей и близкими.

«Следите за тем, чем делитесь в Сети. Особенно нужно быть внимательными при заполнении анкет онлайн. Не стоит указывать номер паспорта, если вы оставляете заявку на скидку при покупке пылесоса или средств по уходу за кожей», — предостерег эксперт.

Также он посоветовал отказаться от хранения важной информации в облачных хранилищах и регулярно обновлять программное обеспечение, поскольку в новых версиях программ разработчики закрывают старые уязвимости.

Накануне президент РФ Владимир Путин указал на необходимость ужесточения ответственности за утечку персональных данных. Глава государства подчеркнул, что в этой сфере нужно принять взвешенные решения, которые будут отвечать интересам граждан страны и при этом станут препятствием для развития соответствующих информационных технологий.