Утечка паспортных данных водителей произошла у «Ситимобил»
В Сеть попали паспортные данные водителей онлайн-сервиса такси «Ситимобил». В компании 23 декабря подтвердили «Известиям» информацию о произошедшем.
«На данный момент мы проводим внутреннее расследование, хранились ли украденные данные в нашей системе, и как могла произойти утечка данных. По результатам расследования будут применено дисциплинарное взыскание к ответственным», — отметили в пресс-службе.
В компании уточнили, что берут на себя ответственность за происходящее, так как отвечают за безопасность информации на ресурсах сервиса.
«Мы хотим принести извинение каждому водителю парков-партнеров, чьи личные данные оказались в открытом доступе», — добавили там.
Как рассказали в пресс-службе, сформировано и будет отправлено уведомление в Роскомнадзор, создан штаб по детальному разбору ситуации.
Ранее, 14 декабря, глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что ведомство предлагает установить штрафы в размере 3% от оборота компании за случаи утечки персональных данных клиентов в Сеть.