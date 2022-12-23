Утечка паспортных данных водителей произошла у «Ситимобил»

В Сеть попали паспортные данные водителей онлайн-сервиса такси «Ситимобил». В компании 23 декабря подтвердили «Известиям» информацию о произошедшем.

«На данный момент мы проводим внутреннее расследование, хранились ли украденные данные в нашей системе, и как могла произойти утечка данных. По результатам расследования будут применено дисциплинарное взыскание к ответственным», — отметили в пресс-службе.

В компании уточнили, что берут на себя ответственность за происходящее, так как отвечают за безопасность информации на ресурсах сервиса.

«Мы хотим принести извинение каждому водителю парков-партнеров, чьи личные данные оказались в открытом доступе», — добавили там.

Как рассказали в пресс-службе, сформировано и будет отправлено уведомление в Роскомнадзор, создан штаб по детальному разбору ситуации.

Ранее, 14 декабря, глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что ведомство предлагает установить штрафы в размере 3% от оборота компании за случаи утечки персональных данных клиентов в Сеть.