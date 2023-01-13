Единственная дочь Элвиса певица Лиза-Мари Пресли умерла в возрасте 54 лет

Дочь Элвиса Пресли умерла от остановки сердца в больнице. Лиза-Мари находилась в коме несколько часов. По информации прессы, сердечный приступ произошел утром 12 января, передает телеканал «Известия». До прибытия «скорой» певице оказал помощь ее бывший муж. Лизе-Мари Пресли, певице и автору песен, было 54 года. Музыкальную карьеру она начала в 2000-х годах. Артистка выпустила три альбома.

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